Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Süper Lig hakemi Kemal Yılmaz'ın istifası ile ilgili Fenerbahçe kulübü, "Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

"ADİL YÖNETİM TALEP EDİYORUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda,

10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.

Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.

Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır.

Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır.

Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."