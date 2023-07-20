Fenerbahçe'den hazırlık maçında farklı galibiyet

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.
Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe basına kapalı gerçekleşen hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.