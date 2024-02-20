İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9216
  • EURO
    33,465
  • ALTIN
    2015.42
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Icardi için ceza talebi!
Spor

Fenerbahçe'den Icardi için ceza talebi!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasında yaptığı harekete yönelik açıklamada bulundu.

20 Şubat 2024 Salı 20:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Icardi için ceza talebi!
ABONE OL

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte Burak Kızılhan'ın o açıklaması;

'Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz...'

ANKARAGÜCÜ'DE HAREKETE GEÇTİ!

MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

  • Fenerbahçe Genel Sekreteri
  • Mauro Icardi
  • ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.