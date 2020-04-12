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Spor

Fenerbahçe'den transferde çifte bomba! Rony Lopes ve Kwadwo Asamoah

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Son dakika haberine göre sarı lacivertliler, Rony Lopes ve Kwadwo Asamoah'ın transferlerini bitirmeye çok yakın.

12 Nisan 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:02
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Fenerbahçe ligin kalanı için UEFA ve TFF'nin kararını beklerken, kulüpte transfer çalışmaları için uzaktan takip yapılıyor. Menajer önerilerinin yanı sıra gözlemci ekibinin takip ettiği isimler mercek altına alınırken, iki futbolcunun isminin öne çıktığı öğrenildi. Sarı Lacivertliler Sevilla'dan Rony Lopes, Inter'den ise Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçen sezon 25 milyon Euro'ya Monaco'dan transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, La Liga'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes, hücumda kanatlarda görev yapıyor.

Asamoah da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen isimlerden biri... Devre arası transfer gündeminde de Fenerbahçe, sol bek ve sol açık olarak görev yapabilen Asamoah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı.

Her iki oyuncunun da kiralık olarak düşünüldüğü ve liglerin başlaması sonrası somut adım atılacağı ifade edildi.

(Sabah)

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