İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6125
  • EURO
    18,6738
  • ALTIN
    996.953
  • BIST100
    3972.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den ilginç hamle! Galatasaray'a gönderdiler
Spor

Fenerbahçe'den ilginç hamle! Galatasaray'a gönderdiler

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un 'Haksızlığa uğrayan diğer takımların da pozisyonları GS TV'de yayınlanacak' sözleri üzerine, Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun görüntülerini GS TV'de incelenmesi için sarı kırmızılı kulübe gönderdi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ilginç hamle! Galatasaray'a gönderdiler
ABONE OL

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Kanarya maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulunurken, bu görüntüleri GS TV'de incelenmesi üzerine Galatasaray'a elektronik posta olarak gönderdi.

TFF'nin VAR toplantısında Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

Sarı kırmızılı kulübün başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında "Haksızlığa uğrayan diğer takımların da pozisyonları GS TV'de yayınlanacak" diye konuşmuştu.

Şenol Güneş kararını verdi! 2.5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçeli yetkililer, Timur'un bu sözlerini baz alarak Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun incelenmesi ve GS TV'de yayınlanması için Galatasaray'a yazılı olarak linkiyle birlikte mail gönderdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.