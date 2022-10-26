Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Kanarya maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulunurken, bu görüntüleri GS TV'de incelenmesi üzerine Galatasaray'a elektronik posta olarak gönderdi.

TFF'nin VAR toplantısında Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme! Sarı kırmızılı kulübün başkanvekiligeçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısındadiye konuşmuştu. Şenol Güneş kararını verdi! 2.5 yıllık sözleşme... Fenerbahçeli yetkililer, Timur'un bu sözlerini baz alarak Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun incelenmesi ve GS TV'de yayınlanması için Galatasaray'a yazılı olarak linkiyle birlikte mail gönderdi.