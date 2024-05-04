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Spor

Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Krunic'in yerine Wilfred Ndidi

Fenerbahçe sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktığı İsmail Yüksek'in yerini doldurmak hem de takımda yetersiz bir performans sergileyen Rade Krunic'in alternatifi için dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı lacivertli ekip, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfred Ndidi için Ada'ya uçmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah4 Mayıs 2024 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Krunic'in yerine Wilfred Ndidi
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı.

RADE KRUNIC YERİNE NDIDI

İsmail Yüksek'e gelen teklifler, Rade Krunic'in yetersiz performansı nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Wilfred Ndidi için harekat başlattı.

FENERBAHÇE, İNGİLTERE'YE UÇACAK

Leicester City'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı ön libero için transfer komitesi, önümüzdeki hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak. Yönetim, Ndidi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

FRED'İN PARTNERİ OLACAK

Takımın projelerinden ve Fenerbahçe'nin hedefleri hakkında bilgi aktarılacak. Oyuncunun beklentileri, istekleri öğrenilecek. Eğer Ndidi'yle mesafe kat edilirse, Krunic'in zorunlu olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve Boşnak oyuncu yaz ayında elden çıkarılacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi; önümüzdeki sezon orta sahayı Ndidi-Fred ikilisinden oluşturmak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 35 maçta görev yapan Ndidi, 6 gol ve asistlik performans sergiledi.

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