Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'ün sona ermesiyle kapandı. Son gün nedeniyle transfer piyasası oldukça hareketlendi.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Bora Aydınlık da İngiltere'ye gitti! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 18 yaşındaki forveti kiraladı.
Sarı lacivertliler'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."