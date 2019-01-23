Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma

FENER transferde sona yaklaşılırken, hızlı hücuma geçiyor. Sarı-Lacivertliler’in transfer hedefinde öncelikle golcü ve orta saha var. Kanarya’nın Chalsea’de forma giyen Moses’a olan ilgisi devam ederken, aynı takımdan Drinkwater da listeye eklenen bir diğer isim oldu. Yönetimin, İngilizler’e her iki oyuncu için de kiralama teklifi yaptığı ve en az birisini kadrosuna katmak için hafta sonuna kadar yoğun mesai harcayacağı belirtildi. Moses için sadece kiralama alternatifli bir teklif sunulurken, Drinkwater içinse satın alma opsiyonunun da devreye sokulacağı kaydedildi. Drinkwater bu sezon ligde hiç forma giymezken, 1 kupa maçında oynadı. Takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncuyu kulübü de kiralık vermeye sıcak bakıyor. Moses için de temaslar devam ediyor. Kanarya orta saha için ayrıca Fulham’da forma giyen Stefan Johansen ile de ilgileniyor. Norveç Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı.