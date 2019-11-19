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Fenerbahçe'den, Jerome Boateng bombası!

Savunma hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Jerome Boateng'n Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve menajer Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir otelde görüştüğü ortaya çıktı.

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Süper Lig'in ilk 11 haftasını 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
 
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.
 
Aradığı ismi Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
 
ADIL RAMI OCAKTA YOLCU
 
Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 
Sezon başında 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi. Sarı-lacivertliler, savunma hattında Rami'den doğacak boşluğu bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.
 
TÜRKCAN, ŞARTLARI İLETTİ
 
Adı Kolarov, Melnjak ve Kjaer gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Jerome Boateng oldu. Sezon başında da Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Alman stoperin önceki gün İstanbul'a geldiği öğrenildi.
 
31 yaşındaki oyuncunun bir otelde menajer Mirsad Türkcan'la buluştuğu ve transfer görüşmesi yaptığı ileri sürüldü.
 
Boateng'in bağlı olduğu menajerlik şirketi Lian'a ortak olan Mirsad'ın Fenerbahçe'nin şartlarını ilettiği belirtildi.
 
KUPA CANAVARI
 
Tam 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Boateng, bu sezon Alman ekibiyle 6 lig maçında oynadı.
 
Bundesliga'da 11 hafta geride kalırken, Alman oyuncu sezonun ilk 3 maçında yedek soyunmuştu. 1.92'lik stoper, Frankfurt'a 5-1 yenildikleri 10. hafta maçında da gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.
 
2016'da Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Boateng, Bayern Münih ile 7 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Almanya'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Profesyonel kariyerinde 4 takımın formasını giyen Jerome Boateng, toplam 444 resmi maça çıktı.
 
Yıldız stoper, bu karşılaşmalarda hücuma da katkı sağladı, 14 gol, 31 asistlik performans sergiledi.
 
JEROME BOATENG KİMDİR?
 
Doğum tarihi: 03.09.1988
 
Ülkesi: Almanya
 
Pozisyon: Savunma
 
Boy: 1.92
 
Oynadığı takımlar: Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih
 
(Fotomaç)

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