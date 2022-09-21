Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un sözleşmesiyle ilgili kritik hamle

Evinde aldığı 5-0'lık Alanyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Jorge Jesus olmuştu. Portekizli teknik adamın kısa sürede Sarı-Lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı.

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MENAJERİ DAVET EDİLECEK

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alınan bilgilere göre Sarı- Lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni sözleşme yapmak için düğmeye bastı. Yönetimin resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

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FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini 1 yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yaptığı ve sürpriz bir gelişme olmazsa aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında.