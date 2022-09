TFF'den Yusuf Demir cevabı! ''Galatasaray transfer ederken...''

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in yerli kategorisinde sayılıp sayılmaması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye, Yusuf'u kazanmalı. Bu konu ile ilgili TFF'yle görüşeceğiz" ifadelerini kullanarak TFF'ye, Yusuf için girişimlerde bulunacaklarını net olarak ifade etmişti. Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaşanan tartışmaları sordu. Başkan'ın yanıtları ise şu şekilde oldu:

ÜLKEMİZDEKİ KURALLAR BELLİ

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor.

Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

HIZLI ŞEKİLDE YAYINI KESİYORLAR

Korsan yayınla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Büyükekşi, "Biz yayıncı kuruluşla birlikte korsan yayın üzerinde çalışıyoruz. Korsan yayın yapanları yayıncı kuruluş bize bildiriyor. Biz de ESB'ye bildiriyoruz. Onlar da yayını hızlı şekilde kesiyorlar. O şekilde bir iş birliğimiz var. Belli aralıklarla da burada kontrol yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'la yolların ayrılacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Büyükekşi, "Hocamız Kuntz'la ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın hedefleri ile ilgili ise "Milli Takım olarak hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Şu an Uluslar Ligi'nde yerimiz belli. Öncelikle hedefimiz bir üst lige çıkmak" diye konuştu.

İNŞALLAH AVRUPA'DA DEVAM EDERİZ

Son dönemde takımlarımızın Avrupa arenasında gösterdikleri performansla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ülke puanımız açısından son derece önemli. İnşallah dört takımımız da Avrupa'da yoluna devam eder. İnşallah 15'inciliğe kadar çıkarız. Çünkü üstümüzdeki ülkelerle aramızda çok büyük puan farkı yok. Yoksa Şampiyonlar Ligi'ne Türk takımlarının gitmesi konusunda sıkıntılar yaşanacak" diye konuştu.

ÇOK DAHA İYİYE GİDECEK

"Yapay zekanın yaptığı hakem atamalarından memnun musunuz?" sorusuna Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yeni bir uygulama yapıyoruz. İyinin düşmanı mükemmeldir. Her zaman daha mükemmeli arıyoruz. Şu an gelişme aşamasında. İnşallah her geçen gün daha iyiye gidecek" yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "İlk günden beri Fair Play çağrısı yapıyoruz. Futbol barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi demek. O yüzden futbolda küfürsüz, kavgasız, dövüşsüz, kadınların, çocukların da geldiği maçlar olmasını istiyoruz. Bir kurul oluşturduk, her ay bir çalışma yapacaklar" diye konuştu.