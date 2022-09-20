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Spor

Beşiktaş'ta Mert Günok gerçeği! Şaşırtan rapor...

Sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un İstanbulspor maçında forma giymesi bekleniyordu. Ancak Mert Günok ile ilgili kaleci antrenörünün verdiği rapor gerçeği ortaya çıkardı.

Sabah20 Eylül 2022 Salı 09:36 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde Mert Günok'un forma giyebileceği gündeme gelmiş ve tecrübeli eldiven de forma giymeye hazır olduğu mesajını vermişti. Ancak; Günok ile ilgili kaleci departmanının raporu gerçeği ortaya çıkardı.

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RAPOR, 'MERT HAZIR DEĞİL' DEDİ

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.

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ERSİN DESTANOĞLU 11'DE OYNADI

Bu raporun ardından ise İstanbulspor maçında Ersin Destanoğlu oynadı. Bilindiği üzere Mert Günok, 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Günok'un hazır hale gelmesi halinde milli aradan sonraki Fenerbahçe maçında oynaması öngörülüyor.

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