Gaziantep FK'nın Rumen 10 numarası Alexandru Maxim, sezona formda bir başlangıç yaparak takımını sırtlarken, ülkesi Romanya'da ise işler futbolcunun istediği gibi gitmiyor.

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ROMANYA'DA ALEXANDRU MAXIM ŞAŞKINLIĞI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 7 maçta da forma giyen ve 3 gol, 2 asistle oynayan Maxim'in, Romanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Finlandiya ve Bosna Hersek ile oynayacağı maçların aday kadrosuna alınmaması şaşkınlık yarattı. 32 yaşındaki futbolcunun Gaziantep formasıyla gösterdiği performans göz önüne alındığında, Romanya Milli Takımı'na çağrılmaması kadrodaki en önemli eksiklik olarak dikkat çekiyor.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEMİŞ

Ancak Rumen basınındaki haberler işin aslının farklı olduğunu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz haziran ayında Karadağ'a kendi sahasında 3-0 yenilerek hezimete uğrayan Romanya'da, Alexandru Maxim'in maç sonrasında gayrı resmi olarak milli takımdan affını istediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bu kararını not eden teknik direktör Edi Iordanescu da Maxim'i Finlandiya ve Bosna-Hersek maçlarının aday kadrosuna çağırmadı.

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GAZİANTEP FK'DAKİ BAŞARISI MAXIM'E DERT OLDU!

Karadağ maçının devre arasında oyundan çıkan Rumen oyuncunun, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından; kulüp takımında gösterdiği başarılı performansı milli takımda gösterememesi gerekçe gösterilerek eleştirilmesi üzerine bu kararı sıcağı sıcağına aldığı ifade edildi.

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IORDANESCU'NUN TAVRI NET!

Teknik direktör Iordanescu ise futbolcunun bu tutumunu eleştirdi ve artık milli takım için hiçbir şey hissetmeyen oyuncuların kadroya davet edilmeyeceğini açıkladı.

Star Gazetesi