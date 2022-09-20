İşte Fenerbahçe'de devrim yaratan Jorge Jesus felsefesi

Evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe oynadığı müthiş futbolla gündemi sarstı. Sarı-Lacivertliler sadece Ülker Stadı'nı dolduran 50 bin taraftarını değil, taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede ortaya çıkan bu performansın en büyük mimarı olan teknik direktör Jorge Jesus sosyal medyanın 1 numaralı ismi haline geldi. İşte Takvim'in haberine göre; taraftarların "Jesusball" ismini koyduğu futbol felsefesinin püf noktaları:
Fenerbahçe santrayla beraber rakip topu her ayağına aldığında en az iki kişiyle baskı yapıyor. Özellikle rakibin 1. bölgesinde pres sonrası kapılan toplar direkt gol pozisyonu olarak Jesus'un ekibine geri dönüyor.
Sarı-Lacivertlilerin müthiş baskısı bölüm bölüm değil 90 dakikanın tamamına yayılıyor. Futbolcuların Alanya önünde skor 5-0'ken bile rakibe ön alanda pres yapması, fiziki direncin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
Fenerbahçe'de isimler veya yıldızlar değil takımın tamamı ön plana çıkıyor. Sarı-Lacivertliler birlikte hücum edip kalesini de birlikte savunuyor. Futbolcuların yardımlaşması, dayanışması ve takım ruhu üst seviyede.
Jorge Jesus'un takımında formayı hak eden sırtına geçiriyor. Herkes maçına göre ya da sırası geldiğinde sahadaki yerini alıyor. Bu durum hem forma adaletini sağlıyor hem de takım içi rekabeti zirve noktaya çıkarıyor.
Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli özelliklerinden birisi çok hızlı futbol oynaması. Jesus'un öğrencileri topu evelemeden, gevelemeden direkt kaleye gidiyor. Böylece ortaya seyir zevki yüksek bir futbol çıkıyor.