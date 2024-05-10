Şampiyonluk umutları iyice azalan ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Arap basınından büyük bir iddia ortaya atıldı. Dusan Tadic'in yerine takviye planlayan yönetim, Al-Ahli'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'i gündemine aldı.

F.BAHÇE NABIZ YOKLADI

Arap medyası, Fenerbahçe'nin Al-Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki Allan Saint- Maximin için nabız yokladığını yazdı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Sezon başında Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya Suudi ekibine giden sol kanat oyuncusu için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Haberde; "Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da iddia edildi.

14 GOLE KATKI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 30 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 asiste imza attı.