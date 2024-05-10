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Spor

Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Dusan Tadic'in yerine Allan Saint-Maximin

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer iddiaları ortağı sardı. Son olarak Fenerbahçe için yeni haberler Arap basınından geldi. Sarı lacivertli takımın Al-Ahli forması giyen 27 yaşındaki Allan Saint- Maximin için nabız yokladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

10 Mayıs 2024 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Dusan Tadic'in yerine Allan Saint-Maximin
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Şampiyonluk umutları iyice azalan ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Arap basınından büyük bir iddia ortaya atıldı. Dusan Tadic'in yerine takviye planlayan yönetim, Al-Ahli'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'i gündemine aldı.

F.BAHÇE NABIZ YOKLADI

Arap medyası, Fenerbahçe'nin Al-Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki Allan Saint- Maximin için nabız yokladığını yazdı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Sezon başında Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya Suudi ekibine giden sol kanat oyuncusu için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Haberde; "Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da iddia edildi.

14 GOLE KATKI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 30 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 asiste imza attı.

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