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Spor

Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 14:54 - Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptığı aktarıldı. Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

JORGE JESUS 68 YAŞINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, 68. yaşını kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün teknik direktörümüz Jorge Jesus'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, genç futbolcu Arda Güler'in, Jesus'un doğum gününü el öperek kutladığı bir video da kulüp tarafından paylaşıldı.

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