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Spor

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması: Yalan haberler tahammül sınırımızın üzerindedir

Fenerbahçe, Mesut Özil'in kulüpten alacaklarının olduğu ve oynamama sebebinin de bu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

3 Mart 2022 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 18:20
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Fenerbahçe Spor Kulübü, takım kaptanı Mesut Özil hakkında çıkan iddia ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı - lacivertliler, "Mesut Özil'in kulüpten alacakları ödenmediği için oynamadığı." yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün Aspor kanalında muhabir/yorumcu Volkan Demir tarafından ortaya atılan; "Öyle söylentiler var" denilerek kaynaklandırılan; "Mesut Özil'in, kulüpten alacakları ödenmediği için oynamadığı" haberinin gerçeklerle hiç ilişkisi yoktur. Bugüne kadar sık sık tecrübe ettiğimiz şekliyle, kulübümüzden hiçbir yetkiliye teyit ettirilmeden tamamen gelişigüzel yapılan bu tarz yalan haberler tahammül sınırımızın üzerindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ağır ekonomik şartlara rağmen ödemeler şu ana kadar zamanında yapılmıştır. Bu haberi dile getiren Volkan Demir'i yaptığı yorumu düzeltmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kulübümüzün ev sahibi olduğu hiçbir organizasyonda ve tesislerimizde yer alamayacağı hususunu belirtmek isteriz.

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