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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen F.Bahçe, Mesut Özil transferinde ısrarcı. Başkan'ın bizzat ilgilendiği transferde sponsor arayışı sürüyor.

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F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kabus gibi geçen bir sezonun ardından Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünü almayı çok istiyor. Başkan Koç’un en büyük hayali ise Mesut Özil transferi… Arsenal’in Türk yıldızı için sessiz ve derinden bir çalışma yürüten Fenerbahçe başkanı, yıldız futbolcudan “olur”u aldı. Ancak transferin önündeki en büyük engel Mesut’un haftalık 350 bin poundluk maaşı… İngiliz ekibinin maaş yükünden kurtulmak için kiralamaya sıcak baktığı Mesut için sponsor arayışı sürüyor.
 
HASTA FENERLİ
 
KOÇ’A yakın kaynaklar yüzyılın transferinde Mesut’un tutumunun kritik rol oynayacağı görüşünde… Hasta Fenerli olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun F.Bahçe forması giymek istediği ve “kulübümle anlaşırsanız olur” dediği belirtildi. Transfer ihtimali yüzde 1 olan yıldız futbolcunun bugün yüzde 50’lere çıktığı, çok ciddi bir çalışma yürüten Koç’un tüm gücüyle bu transfere yoğunlaştığı aktarıldı. İngiliz basını ise “F.Bahçe Özil’i istiyor ama parası yok” şeklinde bir haber yaparak görüşmeleri doğruladı.
 
Güneş

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