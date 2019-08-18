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Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc’ı satarak yeni transferler için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

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Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor.
 
Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından Miha Zajc'ın da gönderileceği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
 
DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
 
Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
 
KOLAROV'DA GELİŞME YOK
 
Football İtalia sitesi, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'nin tüm ısrarına rağmen henüz bir anlaşma görünmediğini yazdı. Roma'nın Sırp oyuncunun Haziran 2020'de bitecek sözleşmesini yenilemeyi planlamadığı da bildirildi. 33 yaşındaki sol bekin geçtiğimiz sezon 9 gol, 2 asistle en verimli dönemini geçirdiği hatırlatıldı.
 
(Takvim)
 
 

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