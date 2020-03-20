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Spor

Fenerbahçe'den 'öncelikli maaş' iddiaları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA20 Mart 2020 Cuma 13:30 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:31
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Özsoy, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, basketbol takımı oyuncularından önce başantrenör Obradovic'e ödeme yapıldığına ilişkin haberlerin maksatlı olduğunu savundu.

Obradovic'in her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden biri olduğunu aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Yıllardır elde ettiği tüm başarıların da en büyük sırrı, ekibiyle oluşturduğu bu sıkı bağlılık ve uyumdur. Fenerbahçe Beko'nun maaş ödemelerinde Zeljko Obradovic'e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve başantrenörümüz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır. Zeljko Obradovic'in maaş ödemeleri de dahil tüm konularda önceliği her zaman ekibine ve oyuncularına verdiğinin en yakın şahidi olarak, çıkarılan bu spekülasyonları son derece maksatlı bulduğumu belirtmek isterim."

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