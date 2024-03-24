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Spor

Fenerbahçe'den paylaşım: Dünyanın en büyük spor kulübü

Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

24 Mart 2024 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den paylaşım: Dünyanın en büyük spor kulübü
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Fenerbahçe Kulübü, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;

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