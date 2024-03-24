Fenerbahçe'den paylaşım: Dünyanın en büyük spor kulübü

Fenerbahçe Kulübü, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;

Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!



Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.



Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.



Takımlarımızı tebrik ediyor,... pic.twitter.com/IuI4T0OuyD