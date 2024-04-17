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Spor

Fenerbahçe'den prim kararı! Derbiye kadar 160 milyon lira

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için tam 160 milyon lira prim belirledi.

Takvim17 Nisan 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den prim kararı! Derbiye kadar 160 milyon lira
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Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yönetim bitime 6 hafta kala elini cebine attı.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için 40'ar milyon lira prim belirledi. Fenerbahçe, derbiye kadar oynayacağı 4 maçı da kazanırsa takım halinde 160 milyon liranın sahibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler sonrasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'de son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

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