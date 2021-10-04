Ajansspor 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:06 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:12

Ajansspor'un haberine göre Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

Fenerbahçe'den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti.

Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon takımda düzenli olarak şans bulan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi'nde 2 ve Avrupa Ligi elemesinde 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi.



Altay ve Giresunspor karşılaşmalarında ağları havalandıran Ferdi Kadıoğlu, Altay ile HJK Helsinki maçlarında asist yapmayı başardı.



2 GOL, 2 ASİST

Altay ve Giresunspor karşılaşmalarında ağları havalandıran Ferdi Kadıoğlu, Altay ile HJK Helsinki maçlarında asist yapmayı başardı.

Ferdi Kadıoğlu, Sarı Lacivertli formayla toplam 73 maça çıkarken 9 gol attı, 11 de asist yaptı.