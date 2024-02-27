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Spor

Fenerbahçe'den RTÜK'e cevap!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray maçının ardından gündeme gelen yayınla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamalarına cevap verdi.

27 Şubat 2024 Salı 19:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den RTÜK'e cevap!
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray maçının ardından gündeme gelen yayınla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamalarına cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Başkanı Sayın Ebubekir Şahin,

"Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız."

açıklamanızı dikkatle takip ettik.

Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

RTÜK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

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