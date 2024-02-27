Fenerbahçe'den RTÜK'e cevap!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray maçının ardından gündeme gelen yayınla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamalarına cevap verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Başkanı Sayın Ebubekir Şahin,

"Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız."

açıklamanızı dikkatle takip ettik.

Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.