Fenerbahçe'den savunmaya milli takviye

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isterken, ligde de zirvede bulunuyor. Başarıyla giden bir sezonda sakatlık krizi yaşayan sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırıyor. Rodrigo Becao ve Djiku'nun sakatlanmasıyla savunmada oldukça sıkıntı çeken Sarı Kanarya, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Yerli kuralında avantajlı olmak isteyen Süper Lig ekibinin hedefinde, stopere milli bir oyuncu transfer etmek var. Sarı lacivertliler, savunma transferi için rotasını İspanya'ya çevirdi.

İddiaya göre Fenerbahçe, İspanya ekibi Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Bir kiralama bedeli de verilebileceği aktarıldı.

Sezon başında Premier Lig'den küme düşen Leicester'dan İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü yeterli sayıda forma şansı bulamadı.

SADECE 5 MAÇTA OYNADI

Çağlar, İspanyol ekibinde sadece 5 maçta görev yapabildi.

Star Gazetesi