Fenerbahçe'den Serdar Aziz için yeni hamle
Serdar Aziz transferinde yeni bir formül devreye girdi.
- Akşam
Fenerbahçe, bu sezon hiç verim alamadığı orta sahası Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında Serdar Aziz’i almak istiyor. Galatasaray’ın Hocası Fatih Terim de Alper’in gelmesine sıcak bakıyor.
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