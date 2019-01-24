13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2875
  • 6,0213
  • 217.553
  • 100.636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Serdar Aziz için yeni hamle

Serdar Aziz transferinde yeni bir formül devreye girdi.

  • Akşam
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, bu sezon hiç verim alamadığı orta sahası Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında Serdar Aziz’i almak istiyor. Galatasaray’ın Hocası Fatih Terim de Alper’in gelmesine sıcak bakıyor.
 
 
 

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Terör örgütü PKK caminin altına sığınak yaptı

Terör örgütü PKK caminin altına sığınak yaptı

İzmir’in sorununu beş yılda çözeceğiz 

İzmir’in sorununu beş yılda çözeceğiz 

ABD'den İran geri adımı

ABD'den İran geri adımı

Venezuela ordusu safını belli etti

Venezuela ordusu safını belli etti

Ortak mitingden önce tanıtım

Ortak mitingden önce tanıtım

'Suudi Arabistan ve BAE 7 bin teröristi Afganistan'a yerleştirdi'

'Suudi Arabistan ve BAE 7 bin teröristi Afganistan'a yerleştirdi'
 

POPÜLER HABERLER

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA