Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya U-19 takımıyla gidileceğini açıkladı.

İŞTE EROL BİLECİK'İN AÇIKLAMASI

"Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa kentine de bir mesajım var. Futbolun oynanabileceği güzel bir atmosferden de affımızı istemiş olacağız. Boynumuzun borcu olarak, sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte A takımımızı kente götüreceğiz ve Şanlıurfalılara Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz."

"Taraftarlarımızı bize güvensinler. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak."

"Taraftar Şanlıurfa'ya tabii ki gidebilir. Biz onlar gitmesin derken A takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını izah ediyoruz. Biz orada net bir futbol maçını izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek böyle konuştuk."



"Yurt dışında bir yapılanma için arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip başkanımız tarafından görevlendirildi. Yapılanmanın nasıl olacağıyla alakalı alınmış bir karar yok, raporlara göre adımlar atılacak. Kısa sürede olacak bir iş değil."

"U19 takımımızın Pazar günü oynayacağı maçla alakalı da bir başvurumuz var. Erteleme bekliyoruz."

TÜRKİYE KUPASI SÖZLERİ

"Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık."

PFDK SEVKLERİ

"PFDK kararlarına gerekli itirazları yaptık. Oyuncularımızın nefsi müdafaa yapıyor olmalarına rağmen ceza almaları net olarak yanlış bulduğumuz bir tutum."