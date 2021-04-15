15 Nisan 2021 Perşembe 20:32 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:32

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasından sonra takımın başında Emre Belözoğlu görev almaya başladı. Sezona Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak başlayan Emre Belözoğlu, Bulut'un ayrılmasından sonra Futbol A Takım Direktörü görevine getirildiği açıklandı. Belözoğlu çıktığı 3 maçta 7 puan topladı ve ligde lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada şampiyonluk yarışına devam ediyor.

RESMİ HAMLE

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 19 yaşındaki yıldız golcü Gökdeniz Bayrakdar bu sezon 33 maçta 8 gole imza attı. Performansıyla devleri peşine takan genç futbolcu için ilk resmi hamle geldi. Takvim'in haberine göre, Emre Belözoğlu'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış ve kulübe yakınlığı ile bilinen teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere Antalyaspor'a da fayda sağlayacak şekilde sıcak baktığı öğrenildi.