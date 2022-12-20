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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek operasyonu

Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Yüksek'in bu sezonki başarılı performansını ödüllendirme kararı aldı. İsmail Yüksek'in maaşına zam yapacak olan sarı lacivertliler futbolcunun sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzatacak.

20 Aralık 2022 Salı 11:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek operasyonu
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Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'in yeni sözleşmesine az kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, önceki gün oyuncunun menajeri ile yeni kontrat için ilk resmi teması kurdu. Jorge Jesus'un verdiği şansları iyi kullanan ve Crespo-Arao rotasyonuna girmeyi başaran İsmail Yüksek, emeklerinin karşılığını da almak istiyor.

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F.BAHÇE, 10 MİLYON TL'Yİ MASAYA KOYDU

Yönetim, Fenerbahçe'de yıllık 250 bin lira kazanan 23 yaşındaki futbolcunun uzun yıllar takımda kalmasından yana. 2025'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen başarılı futbolcunun aldığı düşük ücrete zam yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmede yıllık 10 milyon TL'yi masaya koydu.

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Sarı-lacivertliler 3 sezon daha kontratı bulunan futbolcu ile 2027 sezonu sonuna kadar anlaşmak istiyor. Oyuncu cephesi ise Fenerbahçe ile yeniden anlaşmayı arzularken, ücretin sabit kalmadan yıllar içinde artmasını talep ediyor.

PİYASA DEĞERİ: 4.8 MİLYON AVRO

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da geçiren İsmail Yüksek, kulübü ile 30 maça çıkmış, 3 gol atıp 2 de asist kaydetmişti. Fenerbahçe formasıyla 7 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında oynayan İsmail'in piyasa değeri 4.8 milyon avro.

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