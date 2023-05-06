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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi

Sarı-lacivertli yönetimin, Roma'nın kalecisi Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi
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Bu sezon çifte kupa hedefini sürdüren sarı-lacivertli ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon için de transferde flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanarya yıldız kaleciyi kadrosuna katabilir.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 alanda da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.

Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.

Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci sırasıyla; Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.

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