Fenerbahçe’den şut bombardımanı

SÜPER Lig’in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 5-2’lik skorla deviren Fenerbahçe’de gol patlaması yaşanmasının sırrı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın çok pozisyona girip az gol atılmasını aşmak için Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanlarda yaptırdığı özel şut idmanları özellikle İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası 5. tur ilk maçı ile Gençlerbirliği mücadelesinde sonuç verdi. Rakip kaleye 0-0’lık Yeni Malatya deplasmanında 6’sı isabetli 17, 2-2’lik Göztepe deplasmanında 3’ü isabetli 12 şut çeken Fenerli oyuncular, Başkent ekibini adeta şut bombardımanına tutup 13’ü isabetli 24 şut atıp, 5 gol buldu. Hafta içi kupada İstanbul’a da 4 gol atan Kanarya, böylece 1’i kupa 3’ü lig son 4 karşılaşmada 11 gol kaydetti. Yanal’ın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşma için de oyuncularına rakip kaleyi gördüklerinde şut atmaları uyarısında bulunduğu öğrenildi.