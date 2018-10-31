Fenerbahçe'den teklif alan Laurent Blanc, düşünmek için süre istedi

Fenerbahçe’de teknik adam arayışı devam ediyor. Ankaragücü maçı sonrası Phillip Cocu ile yolları sıcağı sıcağına ayıran sarı-lacivertli yönetim, yerli ve yabancı adayları değerlendirmeye aldı.

Dinamo Zagreb ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrası da teknik adam değişikliği gündeme gelmişti. O süreçte yerli teknik adam düşünmeyen yönetim, yabancı adaylarla ilgili çalışmalar yapmıştı. Şimdi ise bir ay önceki durumdan daha farklı bir tablo var. Bu nedenle yerli, yabancı her türlü opsiyon masaya yatırılıyor. Yabancının yanısıra yerli ya da ligi tanıyan bir yabancı çalıştırıcının da göreve gelme ihtimali var.

Koeman ile devam

Takımı derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman hazırlıyor. Bu maçtan çıkacak olumlu bir neticeye halinde Koeman’ın görevini belli bir süre daha sürdürmesi söz konusu olabilecek. Tecrübeli çalıştırıcının daha önceki tecrübeleri sebebiyle geçiş sürecinde takımda kalabileceği bildirildi. Hollandalı daha önce PSV, Southampton, Everton ve Macaristan milli takımında görev almıştı.

Yerli teknik adam adayları arasında ise Aykut Kocaman yer almıyor. Yardımcılarıyla yolların olaylı şekilde ayrılması sonrası tecrübeli hoca, Başkan Ali Koç’a tepkili. Yardımcı krizinden sonra yönetim de Kocaman’ı kesin olarak düşünmüyor.

Taraftarın istediği isim olan Ersun Yanal ile ilgili fikir alışverişi yapılsa da göreve gelme ihtimali çok düşük. Başkan Koç’un hala deneyimli teknik adama mesafeli olduğu belirtildi.

Blanc ile görüşme

Yönetim teknik adam konusunda listesindeki adaylarla görüşmeye başladı. Bu isimlerden biri de Laurent Blanc. Fransız teknik adam ile yüz yüze bir görüşme yapan Sportif Direktör Comolli, deneyimli çalıştırıcıya tekliflerini sundu. Fransız hoca ise düşünmek için süre isterken yönetim diğer adaylarla temaslarını sürdürüyor.

(Skorer)