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Spor

Fenerbahçe'den TFF çıkarması!

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak yönetim kurulu toplantısı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.

3 Şubat 2023 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den TFF çıkarması!
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Başkan Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise cuma günü saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı.

Sar-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş ""Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma karan almıştır. Detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak. Yapılacak eylemleri, atılacak adımları futbol kamuoyu görecek!' dedi.

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