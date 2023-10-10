İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7279
  • EURO
    29,4198
  • ALTIN
    1657.56
  • BIST100
    8442.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den TFF'ye tepki: ''Tavrımız nettir''
Spor

Fenerbahçe'den TFF'ye tepki: ''Tavrımız nettir''

Fenerbahçe Spor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun başkan Ali Koç'a verdiği ceza sonrası bir açıklama yayımladı.

10 Ekim 2023 Salı 21:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den TFF'ye tepki: ''Tavrımız nettir''
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, PFDK'nin Ali Koç'a verdiği ceza sonrası bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından;

"FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştır.

Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken;

Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak,

haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz.

Türk futbolunda ana odak ve gündem;

futbolun içerisinde bulunduğu durum,

hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır.

Türk futbolunun yegâne ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır!

Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır.

Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.