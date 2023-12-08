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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! İki yıldız için düğmeye bastı

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin yerini Manchester United forması giyen Anthony Martial ile doldurmayı planlıyor. Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek. İşte detaylar...

Sabah8 Aralık 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! İki yıldız için düğmeye bastı
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Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis var...

MARTIAL İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

Sarı-lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FLORENTINO LUIS HAMLESİ

Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.

MARTIAL ÇOK YÖNLÜ

Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.

GÖZLER FLORENTINO LUIS'TE

Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi. Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti. Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.

MARTIAL MANU KARİYERİ

Anthony Martial, Manchester United formasıyla 316 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu 90 kez ağları havalandırırken 55 asiste imza attı.

FLORENTINO BENFICA KARİYERİ

Florentino Luis, Benfica formasıyla 102 resmi maça çıktı. Portekizli futbolcu 1 gol kaydederken 4 de asist yaptı.

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