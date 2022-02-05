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Spor

Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a transfer! Fatih Yiğit Şanlıtürk'ten 2,5 yıllık imza

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı.

DHA5 Şubat 2022 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:47
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Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü kadrosuna kattı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de Olimpiakos'a karşı da forma şansı buldu.

Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment, "İki taraf için hayırlı olsun" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, 19 yaşındaki futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Spor Toto 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, A takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk, öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza Ümraniyespor'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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