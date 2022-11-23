Enner Valencia, sezona fırtına gibi başladı. Ekvadorlu yıldız, 12 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 4 asistle Süper Lig'e damga vurdu. 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 2 kez ağları sarstı. Valencia, son derece formda bir şekilde gittiği Dünya Kupası'nda da daha ilk maçında kalitesini konuşturdu. Tecrübeli oyuncu, Katar filelerini 2 kez sarsarak Dünya Kupası'nda adından en çok söz ettiren isim oldu. Fanatik'in haberine göre; dev turnuvada daha ilk maçında sergilediği performansla transfer piyasasında da ön plana çıkan Enner Valencia için Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti.
33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası'nda patlama yapan yıldız futbolcunun kontratını uzatmak için çalışmalara başladı. Yönetim, dev turnuvadan döner dönmez Valencia ile masaya oturarak 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyuncu sözleşmesini uzatmazsa, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için istediği takıma imza atabilecek.