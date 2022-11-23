İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6291
  • EURO
    19,2707
  • ALTIN
    1042.62
  • BIST100
    4825.88
Spor

Sofiane Feghouli ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra 6 aydır boşta olan Sofiane Feghouli'nin Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Takvim23 Kasım 2022 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Sofiane Feghouli ezeli rakibe gidiyor
ABONE OL

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim teklif edildi.

SOFIANE FEGHOULI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Messi'ye köşeyi gösterdi, alay konusu oldu!

SON KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK

Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. Kurt hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Schalke'nin Serdar Dursun planını bozdu!

GHEZZAL'DAN SONRA İKİNCİ CEZAYİRLİ OLACAK

1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma katılırsa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.

6 AYDIR KULÜPSÜZ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.