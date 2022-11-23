Sofiane Feghouli ezeli rakibe gidiyor

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim teklif edildi.

SOFIANE FEGHOULI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

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SON KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK

Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. Kurt hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.

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GHEZZAL'DAN SONRA İKİNCİ CEZAYİRLİ OLACAK

1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma katılırsa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.

6 AYDIR KULÜPSÜZ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak.