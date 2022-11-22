Fenerbahçe, Schalke'nin Serdar Dursun planını bozdu!

Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için kurnazlık peşinde.

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SCHALKE SERDAR DURSUN İÇİN BONSERVİS VERMEYE YANAŞMIYOR

Alman ekibi, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlayan Serdar Dursun'un peşine düşmüştü. Schalke ile golcü oyuncu arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Mavi-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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FENERBAHÇE ARAP YARIMADASI'NA YÖNELDİ

Sarı-Lacivertliler ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Alman ekibinin bu tutumu üzerine bazı menajerlere, Serdar Dursun'u Arap Yarımadası'na satma konusunda yetki verdi.