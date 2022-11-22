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Spor

Fenerbahçe, Schalke'nin Serdar Dursun planını bozdu!

Schalke, prensipte anlaştığı Serdar Dursun'un transferi için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeye yanaşmayınca sarı lacivertli yönetim, tecrübeli golcünün satışı için farklı alternatifler aramaya başladı.

Fanatik22 Kasım 2022 Salı 10:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Schalke'nin Serdar Dursun planını bozdu!
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Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için kurnazlık peşinde.

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SCHALKE SERDAR DURSUN İÇİN BONSERVİS VERMEYE YANAŞMIYOR

Alman ekibi, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlayan Serdar Dursun'un peşine düşmüştü. Schalke ile golcü oyuncu arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Mavi-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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FENERBAHÇE ARAP YARIMADASI'NA YÖNELDİ

Sarı-Lacivertliler ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Alman ekibinin bu tutumu üzerine bazı menajerlere, Serdar Dursun'u Arap Yarımadası'na satma konusunda yetki verdi.

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