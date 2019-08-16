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Fenerbahçe'den yeni sezon açıklaması: İmtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz

Fenerbahçe Kulübü, bugün başlayacak Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu için mesaj yayımladı.

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"Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" başlığıyla paylaşılan mesaj şöyle;

"Sezon hazırlıklarının önemli kısmını tamamlayan, kadro yapılanması adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçemiz, yeni sezona Çubuklu formayı her koşulda büyük bir inançla destekleyen taraftarlarımızla omuz omuza merhaba demeye hazırlanıyor. 

Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek Türkiye Futbol Federasyonu, kurulları ve değerli hakemlerimiz gerekse yayıncı kuruluş bazında yegâne taleplerimiz; 

- Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanması

- Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak %100 tarafsızlıkla yaklaşılması 

- Sonuç her ne olursa olsun taraflı tarafsız her takım ve camia tarafından bu sonuca saygı duyulacak bir yönetimin; saha içinde ve dışında, sezonun ilk maçından son maçına dek futbolun tüm birimlerinde sergilenmesidir. 

Takımı, rengi fark etmeksizin sahada mücadele eden futbolcuların alın teri ve mücadelesine çeşitli baskı ve etkilerle görünür - görünmez şekilde müdahale ederek rekabete ve başa baş mücadeleye gölge düşürmenin; Türk futboluna ve marka değerine yapılabilecek en büyük zarar olduğu artık akıllara kazınmalıdır.

Tüm bunlar kapsamında en büyük görev ve sorumluluk tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonu'nundur.

Geçtiğimiz sezon futbola daha fazla adalet getirmesi hedefiyle uygulamaya konan Video Yardımcı Hakem sisteminin bu sezon geçmiş hatalardan ders çıkarılarak doğru bir biçimde uygulanması, vurguladığımız bu güven ve adalet ortamının oluşmasında en önemli faktörlerden biri olacaktır. 

Futbolun insanlar için keyif veren bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle Fair Play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu,

Futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı "mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu" bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyor; 

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu doğrultuda atılacak adımlarda tüm desteğimizle var olacağımızı duyuruyoruz."

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