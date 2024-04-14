Fenerbahçe'nin son dönemdeki en etkili oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

KAZANACAĞI MAAŞ

Bu anlaşmaya göre 28 yaşındaki futbolcunun 15 milyon TL olan yıllık ücreti 40 milyon TL'ye çıkacak. İrfan Can Kahveci, 40 milyon TL'nin yanı sıra bonuslar da kazanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 15 gol attı ve 12 asist yaptı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı-lacivertlilerin 2021 yılında ara transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe forması altında toplamda ise 124 maçta 26 gol attı ve 27 asist yaptı.