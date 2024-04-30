Fenerbahçe'de gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva... Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı. Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı. Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.

PORTEKİZ'İN DEVLERİ DE TAKİPTE

Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor. Portekiz'in devleri Benfica ve Porto da Jota Silva'yı takipte. Ancak Branco, daha fazla süre bulma garantisi ve son yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerine yapılan oyuncu satışları gibi etkenlerle transferde bir adım öne geçmeyi hesaplıyor.

EURO 2024 BEKLENTİSİ

Transfemarkt'taki değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 20224 kadrosunu açıklamasını bekliyor. Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.

KAPI 10 MİLYON EURODAN AÇILACAK

Vitoria Guimaraes'in, sözleşmesinde son senesine girecek Jota için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı öne sürüldü.