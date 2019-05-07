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Fenerbahçe'den Zapata bombası!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal; defans, orta saha ve forvet için 3 yıldız futbolcu belirledi.

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbehçe'de transferde 3 yıldız ön plana çıktı. Ersun Yanal, defans, orta saha ve forvete takımı taşıyabilecek kalitede 3 yıldız almayı planlıyor.
 
Kasımpaşa maçı sonrası "Hiçbirimizin mutlu olmadığı bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüzde koyup yapabileceklerimizi düşünmeli ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamalıyız" diyen Ersun Yanal'ın transferdeki planı belli oldu.
 
Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden yeni sezon için defans, orta saha ve forvete takımı taşıyabilecek kalitede 3 oyuncu istediği öğrenildi.
 
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
 
Geniş bir liste ile hareket eden yönetimin gündeminde Porto'lu Yacine Brahimi, Milan'dan Cristian Zapata gibi sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra, Metz'li Diallo gibi genç ve yetenekli yıldız adaylarının yer aldığı belirtildi.
 
Fener Ol kampanyasından gelen paradan da transfere kaynak aktarılacak. Yanal'ın üç mevkiyi sağlama aldıktan sonra, 3-4 transfer daha yapıp, eldeki oyuncularla birlikte gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı hedeflediği bildirildi.
 
HABiB DiALLO
 
Fransız ekibi Metz'de oynuyor. 23 yaşında. Santrfor. Ligue 2'de bu sezon 32 maçta 22 gol attı, 6 da asist gerçekleştirdi. Bir yıl daha sözleşmesi var. Sol açıkta da görev alabiliyor. 1 kez Senegal Milli Takımı'nda yer aldı. Devre arasında da gündeme gelmişti.
 
CRİSTİAN ZAPATA
 
Kolombiyalı stoper. 32 yaşında. Milan ile sözleşmesi bitecek. 1.87 boyuyla ideal bir savunmacı. Bu sezon 19 maçta şans buldu, 1 gol attı. Kolombiya Milli Takımı'nda 56 kez yer aldı, 2 golü var.
 
Tuttosport, Zapata için 'Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali' yüksek diye yazdı.
 
YACİNE BRAHİMİ
 
Sol kanat ve orta sahada görev yapıyor. Cezayirli. 5 yıldır forma giydiği Porto ile sözleşmesi bitiyor.
 
Comolli, 29 yaşındaki oyuncunun menajeri ile İstanbul'da görüntülenmişti. Bu sezon 13 gol, 9 asist üretti. Cezayir Milli Takımı'yla 45 maçta 11 golü bulunuyor.
 
(Fotomaç)
 

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