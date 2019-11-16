Fenerbahçe, sezona iyi bir giriş yapamayan basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa kararı aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır" ifadeleri yer aldı.