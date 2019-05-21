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Fenerbahçeli eski yıldızdan şok sözler! 'Fener'i ayran yaparlar'

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Serhat Akın, yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı.

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalar yaptı.

Akın'ın sözleri şöyle:

- Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi."

- Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim.

- Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz.

"FENERBAHÇE'Yİ AYRAN YAPARLAR"

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını eleştiren Akın, "Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar." dedi.

Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Audi Cup'ta Fenerahçe, Tottenham Hotspur, Real Madrid ve Bayern Münih boy gösterecek.

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