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Spor

Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır'ı ziyaret etti

Bel fıtığı nedeniyle bugün ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ı takım arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır'ı ziyaret etti
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Bel fıtığı nedeniyle bugün ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'a takım arkadaşları ziyarette bulundu.

Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı, takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır bu sezon çıktığı 40 resmi maçta kalesinde 45 gol görürken 14 maçta kalesini gole kapadı.

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