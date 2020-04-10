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Spor

Fenerbahçeli futbolcular evde antrenmana devam ediyor

Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.

10 Nisan 2020 Cuma 00:35 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:35
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Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapıyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı. Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

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