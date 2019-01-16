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Fenerbahçeli futbolcular kanser hastası İrem'i sevindirdi

Fenerbahçeli futbolcular tarafından imzalanan forma, mide kanseri tedavisi gören İrem Ayvalı'ya ulaştırıldı.

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Fenerbahçeli futbolcuların imzaladıkları forma, Burdur'da kanser tedavisi gören lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya hediye edildi.
 
Burdur'da bir süredir mide kanseriyle mücadele eden 17 yaşındaki İrem Ayvalı için Fenerbahçeli futbolcular forma imzaladı.
 
Futbolcuların Antalya kampında koyu Fenerbahçe taraftarı olan İrem için imzaladıkları forma, genç kıza teslim edildi.
 
İrem Ayvalı, yaptığı açıklamada, sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
 
Hediye için Fenerbahçeli futbolculara ve Deniz Kurt'a teşekkür eden İrem, "Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden biri, bu güzel armağan için çok teşekkür ederim." dedi.
 
Deniz Kurt da İrem'in her zaman yanında olduklarını belirterek, "İrem kardeşimizi Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Başkanı Müslüm Tapanlı ile ziyaret ettik. Fenerbahçeli futbolcuların selamını ilettik, İrem için imzaladıkları formayı hediye ettik." ifadelerini kullandı. (AA)

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