Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu açıklaması!

"Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum."
"Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz."JAYDEN OOSTERWOLDE"Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz. Son dakikalarda gol attığım için mutluyum."
"Takımımızda çok kaliteli, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynarım ve elimden geleni yaparım."