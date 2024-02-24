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Spor

Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcular Jayden Ooosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçından sonra konuştu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu açıklaması!
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Fenerbahçeli futbolcular Jayden Ooosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU

"Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz."

"Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz."

MERT HAKAN YANDAŞ

"Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum."

"Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz."

JAYDEN OOSTERWOLDE

"Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz. Son dakikalarda gol attığım için mutluyum."

"Takımımızda çok kaliteli, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynarım ve elimden geleni yaparım."

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