Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dudak uçuklatan bonservis! Dev kulüp resmen devreye girdi

Star Gazetesi 15 Mart 2022 Salı 20:32 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:32

Fenerbahçe'de performansıyla yükselişe geçen Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya basınında Kim Min-Jae'nin bonservis değerinin 10-15 milyon civarında olduğu ve Napoli'nin hedefindeki isim olduğu iddia edildi.

KIM MIN-JAE İÇİN NAPOLI DEVREDE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Kim Min-Jae için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Napoli'nin savunmadaki ilk hedefinin Kim Min-Jae.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR

İtalya basınında yer alan haberlerde; Napoli'nin peşinde olduğu Kim Min-Jae'nin bonservis bedelinin 10-15 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

KIM MIN-JAE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maçın 34'ünde ilk 11'de yer alırken başarılı performansıyla beğeni topladı.